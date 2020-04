Wenn alles nach Plan läuft, ist der erste große Schritt getan: Am Montagabend um 23.30 Uhr soll der Charterflug aus Rumänien am Leipziger Flughafen landen. Für Jan-Niclas Imholze, Geschäftsführer des Spargelhofes in Kutzleben im Unstrut-Hainich-Kreis erstmal ein Grund zur Freude. Ohne die 100 Saisonarbeiter, die allein bei ihm Spargel ernten werden, stünde der Spargelhof wegen der Corona-Krise wahrscheinlich vor dem Aus.

Betriebliche Ablauf komplett umorganisiert

Aber in die Freude mischt sich auch Wehmut - Imholze kostet allein die Anreise und der medizinische Check seiner 100 Saisonarbeiter 24.000 Euro. Zudem muss der ganze betriebliche Ablauf so organisiert werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Das fängt in den Bussen an, die die Gastarbeiter in Leipzig abholen: Wo sonst jeder Platz gefüllt war, kann jetzt nur eine Person pro Reihe sitzen, hintereinander versetzt. Eine aufgesetzte Mundschutzmaske versteht sich von selbst. Und hört in der Unterkunft auf: Mehr Schlafräume sind nötig. Imholze nutzt dafür zum Beispiel das momentan leerstehende Schullandheim in Lützensömmern bei Kutzleben.

Trotz aller Anstrengung: Der Geschäftsführer kann nicht in der gewohnte Menge Spargel ernten. Von normalerweise etwa 140 Hektar können derzeit nur 80 Hektar buchstäblich beackert werden. Imholze hatte die Fläche im Vorfeld wegen der Unsicherheiten durch Corona reduziert: "Wir sind vorsichtiger zu Werke gegangen und gehen nun davon aus, dass nun das Verhältnis Fläche und Saisonkräfte funktioniert", sagte Imholze MDR THÜRINGEN.

Spargel wird teurer

Weniger Fläche macht weniger Erträge, addiert mit den Zusatzkosten – da ist es nur logisch, dass letztendlich auch der Verbraucher mehr für sein Gemüse zahlen wird. Laut Imholze werden die Preise für ein Kilo um etwa 20 Prozent steigen. Das entspricht etwa zwei Euro mehr pro Kilo. Für Imholze ist dabei aber wichtig: "Wir haben derzeit eine ganz andere Kostenstruktur. Wir planen keine großen Gewinnmargen ein, sondern versuchen das Kostenkonstrukt einigermaßen zu deckeln. Wenn uns das gelingt, dann haben wir viel gekonnt." Es gehe auch für ihn ums Überleben.

Das Wetter muss auch mitspielen

Carsten Gloria ist optimistisch: Man habe grundsätzlich keine Schwierigkeiten. Bildrechte: MDR/ Daniela Dufft Wesentlich optimistischer betrachtet Carsten Gloria von der Gärtnerei Gloria in Erfurt-Hochheim die Situation. Er ist Chef über mehrere Hektar Erdbeer-Fläche und er begrüßt am Montagabend 14 Erntehelfer. „Wir können uns im Vergleich zu anderen Branchen nicht beklagen", sagte Gloria MDR THÜRINGEN. "Wir haben insgesamt einen höheren organisatorischen Aufwand, aber keine grundsätzlichen Schwierigkeiten. Die Saison wird durch Corona-Situation nicht grundlegend in Frage gestellt. Es gibt ja auch noch die ganz allgemeinen Unwegbarkeiten vor allem bei der Witterung, die aber immer bestehen." Bereits ab Mai werden weitere Saisonarbeiter aus Rumänien in Thüringen erwartet.