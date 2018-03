Wann ist die Kindheit zu Ende? Der Übergang zum Erwachsenen ist meist fließend, aber etwa mit 13 Jahren wollen Kinder keine Kinder mehr sein. Ein symbolischer Übertritt zum Erwachsenen ist für die meisten Jugendlichen in Thüringen nach wie vor die Jugendweihe. In diesem Jahr werden nach Angaben des Jugendweihe-Landesverbands etwa 7.700 Jugendliche Jugendweihe feiern. Das sind etwa 100 mehr als im letzten Jahr vermutlich mehr als die Hälfte aller Schüler in den 8. Klassen. "Das Interesse ist ungebrochen", sagte Dana Grosch vom Vorstand des Jugendweiheverbandes.

Für viele Jugendliche ist die Jugendweihe noch immer ein besonderes Ereignis. Bildrechte: Colourbox.de

In Sömmerda, Bad Salzungen, Dorndorf und Schleusingen sowie Menteroda starten am Samstag (31.03) die ersten Feiern, die letzte wird am 16. Juni in Gera gefeiert.



Vor allem die Exkursionen und Workshops im Vorfeld der eigentlichen Jugendweihe kommen laut Grosch gut an. So geht es für die Jugendlichen zum Beispiel in die KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Das war übrigens für die Thüringer Jugendlichen schon zu DDR-Zeiten Pflichtprogramm. Wer sich damals der Jugendweihe entzog, galt als Systemkritiker und bekam nicht selten Ärger mit der Schulleitung. Heute entscheiden sich die Jugendlichen freiwillig für oder gegen die Jugendweihe. Die Jugendweihe ist auch keine DDR-Erfindung. Sie entstand in der freireligiösen Bewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts.