Landgericht Coburg Thüringer Mitglieder der Straßengang "Saat des Bösen“ verurteilt

Die Verteidiger hatten wegen der langen Verfahrensdauer von mehr als sieben Jahren eine frühere Haftentlassung gefordert. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Thüringer im Jahr 2012 einen Bekannten in Coburg geschlagen und ihm mit einem Hammer einen Finger zertrümmert haben. Die Männer haben die Tat gestanden. Vom Erfurter Landgericht waren beide Angeklagte bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden - unter anderem wegen des Überfalls auf einen Suhler Antiquitätenhändler und den Plan, einem Weimarer die Ohren abzuschneiden.

Gegen die Thüringer Angeklagten wurde am Landgericht Coburg verhandelt, da sie auch die Tat im Jahr 2012 in Coburg verübt hatten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei der "Saat des Bösen" - kurz SDB - handelt es sich um eine hochkriminelle Bande. Gegründet wurde sie zwischen 2006 und 2009 in der Jugendstrafanstalt Ichtershausen. Nach Entlassung breitete sich die Gruppe aus und war vor allem im südthüringischen Suhl, aber auch in Nordhausen, Weimar, Apolda und Gera aktiv. Die Bande selbst bezeichnet sich als "Bruderschaft".



Die "Saat des Bösen" setzt vor allem auf Raubüberfälle in Wohnungen. Laut LKA bedrohen und misshandeln sie dabei ihre Opfer und nehmen mit, was von Wert ist. Hinzu kommen zahlreiche Straftaten wie Drogenhandel, Brandstiftung, Schutzgeld-Erpressung und Körperverletzung.