Nach Jahren der Planung und Vorbereitung beginnen am Samstag offiziell die Bauarbeiten am Schloss Friedenstein in Gotha. Die frühbarocke Schlossanlage mit ihren kostbaren Kunstsammlungen, Prunkräumen und dem Ekhof-Theater wird über 15 Jahre hinweg saniert. Für das Mammutprojekt geben Bund und Land jeweils zur Hälfte 60 Millionen Euro.

Luftaufnahme des Innenhofs von Schloss Friedenstein in Gotha (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK