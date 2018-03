Die Thüringer Landesregierung will die Halter von Schafen und Ziegen künftig stärker finanziell unterstützen. Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünen) sagte MDR THÜRINGEN, ihr Ministerium bereite eine so genannte Scha-Zie-Prämie vor. Geplant sei, bei Schafen und Ziegen für jedes Muttertier eine jährliche Prämie von 25 Euro zu zahlen.

Im Haushalt des Umweltministeriums seien dafür bis 2021 pro Jahr 1,5 Millionen Euro eingestellt worden. Die Auszahlung solle am 1. Januar 2019 starten. Die Förderrichtlinie müsse nicht vom Kabinett beschlossen werden. Allerdings müsse sie dem Haushaltsausschuss des Landtages vorgelegt werden.

Nach Angaben von Siegesmund soll die Prämie dazu beitragen, dass das Schäferhandwerk in Thüringen weiter eine Zukunft hat. Thüringen verfüge über Naturschutzgebiete und andere schöne Flächen, für deren Pflege die Schäfer unverzichtbare Partner seien. Gleichzeitig hätten die Schäfer in den letzten 15 Jahren immer weniger finanzielle Unterstützung vom Bund und der EU erhalten. Der Bestand an Schafen im Freistaat habe sich binnen zehn Jahren fast halbiert. Ihre Zahl liege mittlerweile unter 100.000.