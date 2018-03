Schalldämpfer an Jagdgewehren bleiben in Thüringen voraussichtlich verboten. Das gab der Staatssekretär im Forstministerium, Klaus Sühl (Linke), bekannt. Demnach haben sich Innen- und Forstministerium nach langem Ringen vorerst geeinigt.

Der vorläufige Kompromiss sieht allerdings Ausnahmegenehmigungen vor. So können beispielsweise Berufsjäger und Mitarbeiter des Thüringer Forsts sie erlangen, um Schalenwild zu jagen. Zum Schalenwild gehören unter anderem Hirsche und Wildschweine, die wegen der Afrikanischen Schweinepest verstärkt gejagt werden sollen. So hatte Forstministerin Birgit Keller (Linke) Jäger dazu aufgefordert, deutlich mehr Wildschweine als bislang zu schießen, um die Ausbreitung der Schweinepest zu verlangsamen.

Klaus Sühl von den Linken. Bildrechte: dpa

Seit Monaten schwelt ein Konflikt um die Freigabe von Schalldämpfern zwischen Innenministerium und Forstministerium. Während das von der Linken geführte Forstministerium dafür plädiert, allen Jägern Schalldämpfer zu erlauben, ist das SPD-geführte Innenministerium strikt dagegen. Das Forstministerium argumentiert, dass dadurch der Knall gemindert werde und so das Gehör der Jäger nicht so stark belastet werde.



Das Innenministerium dagegen befürchtet, dass Schalldämpfer leicht in die Hände von Kriminellen oder Terroristen gelangen könnten, wenn alle Jäger im Freistaat sie verwenden dürften. Das gefährde die öffentliche Sicherheit massiv. Trotz des vorläufigen Kompromisses zwischen den beiden Ministerien hält das Forstministerium daran fest, allen Thüringer Jägern Schalldämpfern für Jagdgewehre zu ermöglichen. Staatssekretär Sühl sagte, Kalkül dabei sei, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren so viele Jägervertreter Druck auf das Innenministerium machten, dass das Verbot falle.