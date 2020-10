In den Ställen Thüringer Schweinezüchter drängen sich seit Monaten schlachtreife Tiere zu Zehntausenden. Die Bauern finden keine Abnehmer mehr für ihre Schweine. Das Problem mangelnder Schlachtkapazitäten in Thüringen gab es zwar schon vor der Corona-Krise, wurde aber durch die Pandemie erheblich verschärft. Der Grund: Große, industriell arbeitende Schlachthöfe in anderen Bundesländern sind wegen der Seuche derzeit nicht in der Lage, ihre normalen Schlachtkapazitäten zu erreichen. In Thüringen gibt es solche großen Schlachtbetriebe schon lange nicht mehr - und auch kein funktionierendes regionales Schlachtstätten-Netz.

Branche sieht dringenden Handlungsbedarf

Thüringer Schlachtvieh muss teils über hunderte von Kilometern in andere Bundesländer wie Sachsen-Anhalt, Bayern oder Nordrhein-Westfalen gekarrt werden. Das sorgt seit Jahren für Kritik und Unmut - und das soll sich jetzt aufgrund der aktuell nochmals verschärften Situation ändern. Ein Treffen von Branchenvertretern im Agrarministerium im Juli dieses Jahres ergab - trotz Meinungsverschiedenheiten - eines: es besteht dringender Handlungsbedarf.

So ändern sich die Zeiten: Noch 2015 hieß es von der damaligen Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke), in Thüringen gebe es ausreichend viele Schlachtstätten. Das habe ein vom Ministerium in Auftrag gegebenes Schlachthofgutachten ergeben. Mit insgesamt 107 zugelassenen Schlachtstätten verfüge Thüringen über eine ausgewogene Schlachthofstruktur.

Das war vor fünf Jahren. Seit Anfang dieses Jahres gibt es in Thüringen gar keinen großen Schweineschlachthof mehr, nachdem der Fleischkonzern Vion Food Group die industrielle Schweine-Schlachtung an seinem Standort in Altenburg aufgegeben hatte. Über 100 Mitarbeiter verloren ihren Job. Dort werden seitdem nur noch Rinder in geringer Zahl geschlachtet.

Seitdem gibt es in Thüringen nur noch sogenannte "Schlachtstätten", in denen kleine Betriebe angelieferte Tiere in geringer Stückzahl schlachten. Alle befragten Branchenvertreter bestätigen zwar, das es immer weiniger dieser kleinen Schlachtstätten gibt, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Mit Zahlen belegen konnten das weder das Agrarministerium noch die Thüringer Landgesellschaft oder das Landesamt für Statistik.

Regionalität als neues Zauberwort

Die angedachte Lösung des Agrarministeriums: Der Aufbau eines neuen Netzes regionaler Schlachtstätten, das den Bedürfnissen der Branche vor Ort gerecht wird. Das Ziel: keine langen Transportwege mehr in andere Bundesländer - mehr Tierwohl und mehr umweltbewusstes Handeln. Regionalität soll das Mantra der Zukunft werden - bei Aufzucht, Schlachtung, Zerlegung und Verarbeitung der Tiere.

Landwirtschaftsstaatssekretär Torsten Weil schrieb Anfang August in einem Rundbrief die Branchenverbände an und warb für dieses Konzept. Zudem stellte er eine vom Land geförderte Machbarkeitsstudie in Aussicht und bat die Branchenvertreter um Unterstützung und Stellungnahme.

Branche reagiert unterschiedlich auf Konzept-Vorschlag

Alle Branchenvertreter reagierten grundsätzlich positiv auf den Brief aus dem Agrarministerium und boten ihre Mitarbeit an. Aber es gibt deutliche Unterschiede in der Beurteilung des neuen Konzepts. Während zum Beispiel kleine und mittelständische Schweinezüchter vor allem auf Regionalität und Direktvermarktung setzen, stellen die großen Betriebe, die auch für den Weltmarkt produzieren, in Sachen Schlachtkapazitäten ganz andere Anforderungen an ein mögliches neues Netz regionaler Schlachtbetriebe. Schweinemastanlage in Aschara im Unstrut-Hainich-Kreis: Großen Betrieben dürften regionale Schlachtstätten nicht ausreichen. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Um die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, ist noch in diesem Jahr ein "Runder Tisch" mit allen Beteiligten im Agrarministerium geplant.

Die Reaktionen der Branchenvertreter im Detail