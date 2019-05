Schlichter werden zu wenig nachgefragt

Dass die Schiedsgutachten noch relativ selten nachgefragt werden, liegt laut Dräger teilweise daran, dass viele Leute noch zu wenig über die Arbeit der Schlichter wissen. "Die wollen ihre Sache vor Gericht durchpochen, wissen aber nicht, was da alles dranhängt", so Dräger. "Die suchen dann einen Rechtsanwalt." Wieviele Menschen in Thüringen pro Jahr einen Schlichter anrufen, ist nicht bekannt. Allerdings gibt es nach Angaben von Dräger zumindest eine steigende Tendenz bei der Nachfrage nach Schlichtern. Ein Haken ist möglicherweise auch, dass manche Menschen davor zurückschrecken, ihren Streitfall von einem Schlichter entscheiden zu lassen. Auch Sachverständiger Altmann weiß: "Für ein Schiedsgutachten kommen die Leute auf einen zu. Dafür muss man aber einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, und den Ruf haben, seriös und unvoreingenommen zu arbeiten."

Schlichter helfen, Geld zu sparen. Bildrechte: imago/blickwinkel Hier gibt es allerdings das Problem, dass die Berufsbezeichnung "Sachverständiger" nicht geschützt ist. Theoretisch darf sich also jeder, der sich danach fühlt, als Sachverständigen bezeichnen. Geschützt ist lediglich die Bezeichnung "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger", ein Titel den die Industrie- und Handelskammern an Bewerber vergeben, die dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Zum Beispiel müssen sie eine entsprechende fachliche Qualifikation vorweisen. Außerdem dürfen die Bewerber keine Vorstrafen im einschlägigen Bereich haben.

Es gibt spezialisierte Sachverständige

Das Einsatzgebiet der Sachverständigen ist groß. Der auf Fußböden spezialisierte Heinz-Dieter Altmann etwa hat typischerweise mit baulichen Fehlern zu tun. "Wenn ich zum Beispiel vergesse, die Bauwerksabdichtung einzubauen, krieg ich nach und nach einen Feuchteschaden und das Parkett geht hoch. Das ist so ein typischer Fehler", erzählt Altmann. Helfen können Sachverständige auch in einer beratenden Funktion. Hat etwa ein Unwetter am Haus oder an der Wohnung einen Schaden verursacht, droht möglicherweise ein Streit mit der Versicherung über die Schadenshöhe. Ein hinzugezogener Sachverständiger kann hier helfen, sich gegen die Versicherung zu behaupten.