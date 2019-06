Vertreter der Regierungskoalition bezeichneten die Gründung der Stiftung dagegen als alternativlos. Kulturstaatssekretär Malte Krückels sprach von einer der "größten Chancen zur Sanierung und Entwicklung unserer Burgen, Klöster, Schlösser und Gärten" seit der Wiedervereinigung. Weiter sagte Krückels, angesichts von 230 Millionen Euro, die Thüringen in den vergangenen 25 Jahren für die Liegenschaften der eigenen Schlösser-Stiftung ausgeben konnte, werde die Dimension des Bundesangebots deutlich. Die Stiftung solle einen Doppelsitz in Erfurt und Halle haben, wobei Halle formal der rechtliche Sitz würde. Die Landesregierung habe mit einem solchen Konstrukt kein Problem.

Nach derzeitigem Stand sollen aus Thüringen sechs Immobilien in die Stiftung eingehen: Schloss Friedenstein in Gotha, die Veste Heldburg, die Schlösser Sondershausen, Schwarzburg und Heidecksburg und die Klosterruine Paulinzella. Zudem solle Schloss Reinhardsbrunn in die Stiftung, wenn es nach der Enteignung tatsächlich in Landesbesitz ist.