Appell an Landtag SPD-Politiker Schneider: Schlösserstiftung auch ohne Thüringen möglich

Der Erfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider hat an die Abgeordneten des Thüringer Landtags appelliert, der gemeinsamen Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt eine Chance zu geben. Es sei eine einmalige Gelegenheit, wenn sich der Bund dauerhaft an der Finanzierung zum Erhalt der historischen Substanz in den beiden Ländern beteilige, sagte Schneider am Donnerstag in Erfurt. Er kritisierte die CDU für einen aus seiner Sicht vorgezogenen Wahlkampf bei diesem Thema.