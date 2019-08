Thüringer Geschichte Großer Bedarf für die Rettung von Schlössern und Herrenhäusern

Es gibt immer noch viele Schlössern und Herrenhäuser in Thüringen, die in einem so schlechten Zustand sind, dass sie als gefährdet eingestuft werden müssen. Bereits 2016 waren 64 von ihnen auf eine Liste gesetzt worden. Nur bei der Hälfte davon gibt es Fortschritte, so Landeskonservator Holger Reinhardt. Und er benennt auch echte Sorgenkinder.