Thüringen | Sachsen-Anhalt Kommt die gemeinsame Schlösserstiftung oder nicht?

Thüringen will den Entwurf eines Staatsvertrags mit Sachsen-Anhalt über die angestrebte gemeinsame Schlösserstiftung nachverhandeln. Zudem wolle er noch einmal grundsätzlich über die Rahmenbedingen mit Vertretern des Bundes sprechen, kündigte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt an. Ein entsprechendes Schreiben von ihm an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Grütters (CDU), sei in Berlin eingetroffen.

Über Inhalt und Zeitplan sei zunächst Stillschweigen vereinbart worden, fügte Hoff hinzu. Er räumte Fehler bei den Gesprächen mit der Magdeburger Landesregierung ein. Am Ende stehe im Vertragsentwurf nicht das, was er sich selbst vorgestellt und auch den Abgeordneten versprochen habe, so der Minister. Beispielhaft nannte er, dass es nach jetzigem Stand keinen Doppelsitz für die Stiftungsspitze - jeweils einen in beiden Ländern - geben soll. Zuletzt habe er nämlich er einen Entwurf abgenickt, der den Hauptsitz in Halle verortete und in Thüringen mit Rudolstadt lediglich einen Verwaltungssitz vorsah. Er sprach unter anderem von einem "Schussligkeitsfehler" an dieser Stelle.