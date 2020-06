Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) schlägt hingegen eine gemeinsame "Stiftung Kulturerbe Mitteldeutschland" für Sachsen-Anhalt und Thüringen vor. Nach seiner Idee solle die vorgeschlagene Stiftung eine Förderstiftung des Bundes ohne Immobilien werden. Sie könne Mittel weiterreichen an die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, an die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten, an Schloss Altenburg, das Lindenau-Museum und an die Stiftung Schloss Friedenstein, um die länderweit arbeitenden Stiftungen zu erhalten.

Die Orangerie von Schloss Friedenstein in Gotha. (Archivbild) Bildrechte: Thomas Fettien