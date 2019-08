Thüringen Schlossparks leiden unter Trockenheit

Betroffen sind vor allem Buchen, aber auch Fichten und Koniferen. Ein Problem, das nicht nur Bäume betrifft, sondern auch die Besucher. Denn diese müssen vor herunterfallenden Ästen geschützt werden. Ein erheblicher Mehraufwand, heißt es bei der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, der finanziell noch nicht zu beziffern sei. Dreimal so hoch wie in durchschnittlichen Jahren, so schätzt der Leiter des Landschaftsparks Altenstein den Aufwand für die Baumpflege entlang der Wege.

Ein Borkenkäfer kriecht über eine befallene Fichte. Bildrechte: dpa

Mehr zu tun haben auch die Gärtner beim Bewässern. So werden in Gotha Schmuckbeete und Orangeriepflanzen jetzt täglich gegossen statt dreimal die Woche. Im Schlosspark Wilhelmsthal bekommen auch wertvolle Altbäume extra-Wasser: Vor allem alte Fichten, damit sie Harz bilden können gegen den Borkenkäfer. In Greiz werden Rhododendren und Azaleen gewässert aber auch neu angepflanzte Bäume. In Greiz ist der Zufluss des Parksees versiegt, der Wasserstand sinkt.