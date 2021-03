In Thüringen sind zwei Landräte von Unbekannten öffentlich beleidigt worden. In Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis wurde bereits Ende Februar am Straßenrand ein großformatiges Plakat beschlagnahmt, auf dem unter einem Foto von Landrat Harald Zanker (SPD) steht: "Inzwischen kennt fast jeder jemanden, der Zanker eine reinhauen möchte". Am Eingang des Landratsamts Saale-Orla in Schleiz hinterlegten Unbekannte am Montagabend zwei Häufchen Rinderhirn und befestigten darüber DIN-A4-Zettel, auf denen steht: "Hier ist das was Fügmann und Konsorten brauchen: FRISCHES HIRN!!!". Thomas Fügmann (CDU) ist Landrat im Saale-Orla-Kreis.