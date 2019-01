Störungen bei Bus und Bahn: Schnee hat Thüringen fest im Griff

Lkw an Lkw auf der A9 rund um das Hermsdorfer Kreuz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Teilen Ostthüringens haben sich die Autofahrer scheinbar auf die seit Mittwochvormittag andauernde Schneefälle eingestellt. Hier sind die meisten trotz schneeglatter Fahrbahnen in der Nacht zu Donnerstag glimpflich davongekommen. Wie die Polizeistationen MDR THÜRINGEN mitteilten, blieb es bei Blechschäden. Wegen liegengebliebener Lkw und umgestürzter Bäume sind einige Straßen gesperrt oder es staut sich. So stellte sich auf der B175 in Frießnitz im Landkreis Greiz ein Lkw quer, auch zwischen Giebelroth und Gera versperrt auf der B2 ein Laster die Straße. Im Bereich Bad Lobenstein und Hirschberg sind einige Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.



Auch in Südthüringen vermeldeten die Polizeiinspektionen nur wenige Unfälle in der Nacht zu Donnerstag. Wie die Beamten mitteilten, gab es lediglich Blechschäden. So kam in Zella-Mehlis am Mittwochabend eine Autofahrerin von der Straße ab, fuhr durch einen Zaun und blieb an einem Abhang zwischen Bäumen stecken. Die Fahrerin musste aus ihrem Wagen befreit werden und blieb unverletzt. Die Autobahnpolizei Zella-Mehlis zählte von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen sechs Unfälle auf der A71 und der A73 wegen der schneeglatten Fahrbahn. Auch dabei blieb es bei Blechschäden.