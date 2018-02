Durch Schneeglätte hat es am Sonntagvormittag vor allem auf den Autobahnen in Thüringen mindestens elf Unfälle gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei verliefen sie aber glimpflich. Auf der A9 zwischen Schleiz und Dittersdorf überschlug sich ein Kleintransporter auf glatter Fahrbahn. Er wurde aus einer Kurve geschleudert. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Auf der Autobahn 4 in Richtung Frankfurt kam ein Fahrzeug in der Abfahrt Gotha-Boxberg ins Rutschen und schleuderte von der Fahrbahn. Der Fahrer kam mit einem leichten Schock davon. Auf der A71 zwischen Stadtilm und Arnstadt Süd drehte sich ein Pkw bei Schneeglätte und es kam zu Behinderungen. Auf der A4 zwischen Erfurt Ost und West war am Morgen ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gerutscht. Diese wurde auf einer Strecke von gut einhundert Metern komplett zerstört. Das Führerhaus knickte ein und verkeilte sich. Wegen der Bergungsarbeiten sind die rechte und die mittlere Fahrspur blockiert, es kommt zu Behinderungen. Die Polizei rechnet damit, dass die Arbeiten mehrere Stunden andauern.