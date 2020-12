Polizei Schnee und Glätte in Thüringen: Unfälle bei Meiningen, Suhl und Oberhof

Hauptinhalt

In Thüringen ist in der Nacht zum Dienstag der erste Schnee gefallen - vor allem in den Gebirgslagen im Thüringer Wald. Die Polizei meldete mehrere Unfälle in Südthüringen, auch auf der A71 bei Meiningen.