Das Wetter mit viel Schnee hat am Montag in Thüringen auch die Zustellung von Brief- und Paketsendungen verhindert. Mit wenigen Ausnahmen im Thüringer Wald sei im Freistaat flächendeckend auf die Zustellung verzichtet worden, sagte Thomas Kutsch von der Pressestelle der Deutsche Post DHL Group.

Die Deutsche Post DHL betreibt in Thüringen Briefzentren in Erfurt, Gera und Suhl. Hinzu kommt das Paketzentrum in Nohra. Briefsendungen im Wartburgkreis werden über das Briefzentrum in Fulda abgewickelt.