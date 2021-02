Wie eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mitteilte, ist derzeit eine Schneefräse im Einsatz. Von Halle kommend habe sie bis Erfurt bereits ein Gleis der zweigleisigen Strecke frei gemacht. Das andere solle noch im Laufe des Donnerstags ebenfalls von der Schneefräse geräumt werden. Die Schneeschleuder wird von einer Diesellokomotive über die Strecke geschoben.

Als nächstes plant die Bahn einen weiteren Kontrollflug und eine Überprüfung der Oberleitungen auf Eis-Schäden. Anschließend sollen probehalber leere ICE-Züge losgeschickt werden. Die Sprecherin sagte, da dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sei nicht damit zu rechnen, dass die Strecke bereits am Donnerstag wieder regulär in Betrieb geht.