Wintereinbruch Schnee in Thüringen sorgt für Freude und Unfälle

In den Höhenlagen des Thüringer Waldes sind bis zu zehn Zentimeter Schnee gefallen. Die Schneefälle in der Nacht zu Mittwoch haben die Wintersportbedingungen jedoch noch nicht entscheidend verbessert. In der Skiarena Silbersattel in Steinach (Kreis Sonneberg) kann weiterhin nur eine Piste befahren werden. Der Skilift in Heubach bleibt komplett geschlossen. Wie ein Sprecher sagte, können Familien aber zum Rodeln kommen. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald sind insgesamt fünf Rodelhänge präpariert. Skilanglauf ist derzeit jedoch nur in der Oberhofer Skihalle möglich.