Neuschnee und Glätte haben am Dienstag den Verkehr auf den Thüringer Straßen behindert. Die Polizei meldete Unfälle am Vormittag, Staus und stockenden Verkehr unter anderem aus Ost- und Südthüringen. Auf einigen Autobahn-Abschnitten steckte der Winterdienst selbst im Stau fest und konnten verschneite Fahrbahnen nicht räumen.

Auf der A9 in Richtung München fuhr bei Bad Klosterlausnitz ein Lkw-Fahrer zu schnell und rutschte mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke. Auf der A4 kam es zwischen Sättelstädt und Waltershausen zu Unfällen mit Sachschäden, ebenso auf der A73 zwischen Eisfeld und Suhl. Hier krachten Autos in die Leitplanken, weil sie zu schnell waren. Von Verletzten wurde zunächst nicht berichtet.