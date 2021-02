Massive Schneefälle haben in der Nacht zum Montag in Teilen Thüringens den Verkehr in Thüringen lahmgelegt. Davon sind vor allem die Autobahnen 4, 9 und 38 betroffen. Etliche Lkw haben sich an Steigungen festgefahren. Die Staus ziehen sich teilweise bis zu 40 Kilometer weit. Auch auf zahlreichen Bundesstraßen stehen Lkw quer.