In Nordhausen fahren keine Busse und keine Straßenbahnen. Die Regionalbus GmbH im Unstrut-Hainich-Kreis und im Kyffhäuserkreis hat ihren Linienverkehr im Regionalverkehr ebenfalls eingestellt. Lediglich die Stadtbusse in Sondershausen, Mühlhausen und Bad Langensalza rollen.

Auch auf den Autobahnen und Bundes- und Landesstraßen behindern Schneeglätte, Schneeverwehungen und querstehende Fahrzeuge den Verkehr. Staus wurden am Montagnachmittag etwa von der A4 bei Gera und bei Eisenach sowie von der A9 am Hermsdorfer Kreus gemeldet. Probleme gibt es weiterhin innerorts, weil die Räumfahrzeuge das Straßennetz nur nach und nach vom Schnee befreien können.

Auf der A9 bei Schleiz rollte der Verkehr am Montagnachmittag wieder an. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei MDR THÜRINGEN sagte, ist die Autobahn zwischen Triptis und Dittersdorf wieder in beide Richtungen befahrbar. Zurzeit werden demnach die Autobahnauffahrten geräumt. Diese seien am Montagmorgen zunächst gesperrt worden, um zu verhindern, dass Autofahrer auf die Autobahn auffahren. Am Morgen hatten sich am Wolschenberg bei Triptis mehrere LKW festgefahren.