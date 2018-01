Neuschnee und Eisglätte haben in Teilen Thüringens zu zahlreichen Unfällen geführt und den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht. Bisher zählte die Polizei weit mehr als 70 Unfälle. Das seien mehr als normal. In den meisten Fällen blieb es aber bei Blechschäden. Viele Autofahrer kamen auf den schneeglatten Straßen ins Rutschen, Lkws standen quer. Vielerorts kommen die Verkehrsteilnehmer immer noch nur sehr schleppend voran.

Auf der A9 bei Schleiz ist am Mittwochmorgen ein mit Gurken beladener Gemüselaster verunglückt. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt. Besonders in Ostthüringen gibt es derzeit Behinderungen wegen starken Schneefalls. Betroffen ist momentan die A9 bei Schleiz. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war dort kurz nach sieben Uhr ein mit Gurken beladener Gemüselaster verunglückt. Er hatte die rechte Leitplanke durchbrochen und war den Abhang hinunter gefallen. Der Fahrer ist leicht verletzt. Etwa einen Kilometer vor Dittersdorf durchbrach auf der A9 ein Abfall-Lkw ebenfalls die rechte Leitplanke und kippte aufs Feld. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr läuft aufgrund der Witterungsverhältnisse hier immer noch stockend. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis sei zurzeit kein Durchkommen, teilte eine Sprecherin der Polizei in Saalfeld Mittwochvormittag mit. Betroffen ist aktuell die Bundesstraße 90 zwischen Bad Lobenstein und Wurzbach. Dort haben sich mehrere Laster festgefahren. Zuvor hatten sich bereits in Saalfeld auf glatten Straßen kleinere Unfälle mit Blechschäden ereignet.

In Südthüringen kein Durchkommen mehr

Auch in Südthüringen wird die Geduld der Auto- und Lasterfahrer auf die Probe gestellt. Wie die Polizei mitteilte, ist unter anderem am Dreieck Suhl die Überfahrt zur A71 Richtung Sangerhausen wegen liegengebliebener LKWs gesperrt. Auch zwischen Lauscha und Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg staut sich der Verkehr, weil querstehende Laster die Straße blockieren. Komplett gesperrt ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Straße zwischen Schnellbach und Tambach-Dietharz. Auch dort stecken Laster fest.

In Zella-Mehlis waren die Straßen durch den starken Schneefall kaum noch zu sehen. Auch zwischen Breitenworbis und Heiligenstadt, Großwechsungen und Bleicherode sowie auf der B247 zwischen Leinefelde und Duderstadt in beiden Richtungen geht es nur im Schritttempo voran. Im Unstrut-Hainich-Kreis stehen Laster wegen Schneeglätte quer auf der Fahrbahn und behindern den Verkehr.



Laut Deutschem Wetterdienst ist auch in den kommenden Stunden nicht mit Entspannung zu rechnen. In den nächsten 24 Stunden wird es laut DWD wechselhaft und zeitweise ziemlich stürmisch. Bis ins Tiefland soll vereinzelt Schnee fallen. Streckenweise besteht Glättegefahr durch den Schnee, teils auch durch gefrierende Nässe.