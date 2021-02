Unwetter Schneesturm sorgt für Unfälle und Zugausfälle in Thüringen

Auch im Fernverkehr der Bahn kommt es am Sonntag zu größeren Einschränkungen. So wird die Region Leipzig/Halle aktuell nicht vom Fernverkehr angefahren. Auch im Thüringer Regionalverkehr kommt es derzeit teilweise zu Verspätungen und Einschränkungen. Das Bahnunternehmen Abellio musste den Betrieb in seinem gesamten Netz vorläufig einstellen. In Thüringen sind davon folgende Strecken betroffen:





Sangerhausen – Nordhausen – Leinefelde – Kassel

von Halle/Leipzig in Richtung Weimar – Erfurt – Eisenach bzw. in Richtung Jena – Saalfeld

Sangerhausen – Erfurt