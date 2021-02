In der Nacht bildete sich auf den Straßen eine dicke Schneeschicht - in Erfurt teils bis zu 30 cm. Die Räumfahrzeuge sind pausenlos im Einsatz. Laut Polizei werden geräumte Straßen jedoch oft sofort wieder mit Schnee zugeweht. Vor allem an Steigungen und Gefällstrecken blieben Lkw hängen. Dort versucht der Winterdienst die Straßen frei zu halten. Am Sonntag soll es vor allem in Mittel und Westthüringen weiter schneien.

Räumfahrzeuge sind im Dauereinsatz. Bildrechte: MDR/News5/Ittig