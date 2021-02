Fußspuren in rötlich-gelbem Schnee

Fußspuren in rötlich-gelbem Schnee

Fußspuren in rötlich-gelbem Schnee Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Auf der Autobahn 71 von Erfurt in Richtung Sangerhausen ein querstehender Lastwagen die Einfahrt Kölleda (Kreis Sömmerda). Auf der Bundesstraße 4 bei Nordhausen rutschte ein Auto gegen eine Leitplanke. In Suhl rutschte ein abgestelltes Räumfahrzeug einen Hang hinab und schob mehrere Autos zusammen.

Auch im Thüringer Regionalverkehr kommt es derzeit teilweise zu Verspätungen und Einschränkungen. Das Bahnunternehmen Abellio musste den Betrieb in seinem gesamten Netz vorläufig einstellen. In Thüringen sind davon folgende Strecken betroffen:

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn wird es auch am Montag noch zu größeren Einschränkungen kommen. Derzeit wird die Region Leipzig/Halle nicht vom Fernverkehr angefahren. Betroffen sind die ICE-Linien zwischen Berlin, Leipzig/Halle und Erfurt sowie zwischen Dresden, Leipzig und Erfurt.

Ein abgesperrter Treppenaufgang am Erfurter Hauptbahnhof.

Ein abgesperrter Treppenaufgang am Erfurter Hauptbahnhof.

Ein abgesperrter Treppenaufgang am Erfurter Hauptbahnhof. Bildrechte: Wichmann TV

Auf Thüringens Straßen bildete sich in der Nacht zum Sonntag eine dicke Schneeschicht - in Erfurt teils bis zu 30 cm. Die Räumfahrzeuge sind pausenlos im Einsatz. Laut Polizei werden geräumte Straßen jedoch oft sofort wieder mit Schnee zugeweht.

Vor allem an Steigungen und Gefällstrecken blieben Lkw hängen. Dort versucht der Winterdienst die Straßen frei zu halten. Am Sonntag soll es vor allem in Mittel und Westthüringen weiter schneien.