15:13 Uhr | Stadthallenplatz in Gotha wird Schneeablageort

Die Gothaer können ab sofort den Stadthallenvorplatz in Gotha zur Schneeabfuhr nutzen. Das gab die Stadt am Montag bekannt. Angesichts der Schneemengen auf Gehwegen und Straßen sei ein Beräumen des Schnees schwierig ohne sich gegenseitig zu behindern, hieß es. Deshalb sollten Bürgerinnen und Bürger, die eine Transportmöglichkeit haben, den Stadthallenvorplatz am Schützenplatz 1 anfahren und ihren Schnee dort abladen. Die Stadtwirtschaft werde für eine freie Zufahrt des Platzes sorgen.

15:10 Uhr | 32 Feuerwehreinsätze im Eichsfeld

Die Eichsfeldorte Kalt- und Kirchohmfeld sind wieder mit dem Pkw erreichbar. Wie die Stadt Leinefelde-Worbis informierte, sind die Zufahrtsstraßen wieder frei. Bis Montagmittag waren sie nur mit schwerer Räumtechnik zu erreichen. Wie Thomas Müller von der Kreisleitstelle MDR THÜRINGEN sagte, hat es seit Sonntag 32 Einsätze der Feuerwehren gegeben; überwiegend um Autos aus Straßengräben und umgestürzte Bäume zu bergen. Weitere Notrufe galten Transporthilfen für Rettungssanitäter.

15:06 Uhr | Schnee verhindert Brief- und Paketzustellung in Thüringen

Das Wetter mit viel Schnee hat am Montag in Thüringen auch die Zustellung von Brief- und Paketsendungen verhindert. Mit wenigen Ausnahmen im Thüringer Wald sei im Freistaat flächendeckend auf die Zustellung verzichtet worden, sagte Thomas Kutsch von der Pressestelle der Deutsche Post DHL Group auf Anfrage. Bei den zum Teil chaotischen Straßenverhältnissen habe die Gesundheit der Mitarbeiter im Vordergrund gestanden. Sollten sich die Verhältnisse bessern, werde die Zustellung am Dienstag wieder aufgenommen. Die Deutsche Post DHL betreibt in Thüringen Briefzentren in Erfurt, Gera und Suhl. Hinzu kommt das Paketzentrum in Nohra. Bildrechte: imago/Geisser

15:03 Uhr | Friedhof in Arnstadt geschlossen

Die Stadt Arnstadt hat den Friedhof geschlossen. Die Sicherheit der könne aufgrund der Schneeverhältnisse nicht gewährleistet werden, hieß es. Die Verkehrssicherheit soll schnellstmöglich wiederhergestellt werden. Bestattungen, die aus familiären Gründen nicht verschoben werden können, finden nach Angaben der Stadt wie geplant statt. In diesen Fällen werde das Tor an der Trauerhalle 30 Minuten vor der Bestattung geöffnet und anschließend wieder geschlossen.

15:00 Uhr | Thüringenforst warnt vor dem Betreten der Wälder

Angesichts des schneereichen Wetters warnt die Landesforstanstalt Thüringenforst dringend vor dem Betreten der Wälder im Freistaat. "Unter der Last der tonnenschweren Schneemassen besteht in den Wäldern die Gefahr, das einzelne Äste oder ganze Baumkronen brechen und unvermittelt herabstürzen", teilte Thüringenforst am Montag in Erfurt mit. Da in dieser Woche nach Meldungen der Wetterdienste Nachtfrosttemperaturen bis minus 15 Grad möglich seien, ändere sich an dieser Gefahrenlage vorläufig nichts.

14:00 Uhr | Schulen im Eichsfeld, im Weimarer Land und in Gotha auch am Dienstag zu

In einigen Thüringer Kreisen bleiben wetterbedingt die Schulen und die Notbetreuung auch am Dienstag geschlossen. So teilte das Eichsfelder Landratsamt mit, dass der Schulnotbetrieb erst am Mittwoch wieder aufgenommen werde. Betroffen ist auch das Weimarer Land. Laut Landrätin Christiane Schmidt-Rose konnten einige Schulbereiche und Zufahrten bisher nicht geräumt werden. Räumprobleme hat auch die Stadt Gotha. Dort bleiben die Schulen auch noch am Mittwoch zu.

Laut Thüringer Bildungsministerium werden auch andere Landkreise die Schulen am Dienstag noch geschlossen halten. Eine Übersicht darüber soll bis Montagabend auf der Internetseite veröffentlicht werden.

13:50 Uhr | Bäckerei in Heiligenstadt beliefert Altenheime mit dem Schlitten

Mit dem Schlitten hat eine Heiligenstädter Bäckerei am Montag Brot und Brötchen an die Altenheime ausgeliefert. Inhaberin Christiane Krieghoff sagte MDR THÜRINGEN, das Lieferauto hätte den Weg durch den Schnee und die ungeräumten Gassen nicht schaffen können. Deshalb wurden die Kisten auf einen Schlitten geladen, den Mitarbeiter zu Fuß zu den Kunden brachten. Eine Bäckerei liefert in Heiligenstadt mit einem Schlitten Brot und Brötchen aus. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

13:45 Uhr | Viele Corona-Impfstellen wieder offen