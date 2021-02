08:50 Uhr | Busverkehr und Müllabfuhr im Landkreis Gotha eingestellt

Der Landkreis Gotha hat den Busverkehr und die Abfallentsorgung am Montag eingestellt. Das teilte das Landratsamt mit. Grund seien teils nicht passierbare Straßen wegen des Schneefalls. Entsorgungsfahrzeuge erreichen aufgrund des Räumzustandes die Abstellplätze der Mülltonnen nicht. Es werde ein alternativer Tourenplan für die Entsorgung erstellt durch den Kommunalen Abfallservice, hieß es. Die Thüringerwaldbahn und die Straßenbahn im Gothaer Stadtgebiet und über Land bis Bad Tabarz fahren weiter. Sofern die Straßen, Haltestellen und Verknüpfungspunkte geräumt sind, nimmt der Busverkehr ab Dienstag die Bedienung wieder im Normalfahrplan auf, so das Landratsamt.

08:25 Uhr | Tafel in Gera geschlossen

Die Tafel Gera kann am Montag keine Lebensmittel ausgeben. Viele der Tafel-Mitarbeiter seien wegen des Wetters noch nicht zur Arbeit gekommen. Auch könnten keine Lebensmittel abgeholt werden. Das sagte Giselda Schädlich vom Verein MDR THÜRINGEN. Sie hoffe, dass die Geraer Tafel am Dienstag wieder regulär Lebensmittel an Bedürfte ausgeben kann.

08:15 Uhr | Thüringer Impfstellen bleiben wegen Winterwetters geschlossen

Wegen des Winterwetters bleiben die Impfstellen in Thüringen am Montagvormittag geschlossen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Morgen mit. Ob die Impfstellen am Nachmittag öffnen sollten, war zunächst unklar. Bis dahin werde man die Lage beobachten, bewerten und entsprechend darüber informieren, hieß es. Ersatztermine sollten so schnell wie möglich organisiert werden.

Am Sonntag war das Gesundheitsministerium noch von einer Öffnung ab Montagmorgen ausgegangen. "Wir waren gestern leider zu optimistisch", gaben die Verantwortlichen am Montag zu.

08:00 Uhr | Familie bleibt in Sömmerda fünf Stunden lang im Schnee stecken

Eine dreiköpfige Familie ist im Landkreis Sömmerda mit ihrem Auto stundenlang im Schnee steckengeblieben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, blieb das Fahrzeug am Sonntagabend zwischen Schallenburg und Kranichborn stehen und kam nicht mehr weiter. Eigenen Angaben zufolge versuchte die Familie fünf Stunden lang, das Auto vom Schnee zu befreien. Erst gegen Mitternacht wählten sie den Notruf. Die Eltern und ihre siebenjährige Tochter wurden den Angaben zufolge von der Feuerwehr gerettet und in eine Notunterkunft gebracht. Aufgrund des schweren Schneefalls konnte das Auto der Familie bisher noch nicht geborgen werden.

07:35 Uhr | Busse fahren im Wartburgkreis und Weimar nicht

Der Busverkehr in der Wartburgregion soll am Montag erst um 10 Uhr wieder anrollen. Das hat das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil MDR THÜRINGEN mitgeteilt. Man könne wegen der Unterwetterlage nicht garantieren, dass die Fahrer morgens ab 4 Uhr überhaupt zum Dienst kommen könnten, sagte Vorstand Horst Schauerte. Zunächst müssten auch Verkehrshöfe und Busse freigeräumt werden. Noch sei nicht klar, in welchem Umfang der Verkehr dann wieder aufgenommen werden kann. Einige Nebenstraßen wie beispielsweise die Verbindung Ruhla-Brotterode seien am Sonntag nicht geräumt worden, sagte Schauerte. Im südlichen Wartburgkreis habe es Probleme mit Eisregen gegeben. Das Verkehrsunternehmen hatte aus Sicherheitsgründen am Sonntag den Betrieb eingestellt.

Auch in und um Weimar fahren die Verkehrsbetriebe am Montag nicht. Die Stadtwirtschaft Weimar hat wegen der starken Schneefälle den Nahverkehr bis auf Weiteres eingestellt. Verschneite Anliegerstraßen-Kreuzung südlich der Innenstadt von Weimar am Montagmorgen. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

07:30 Uhr | 40 Kilometer Stau auf A38

Auf der A38 an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt steht der Verkehr wegen des Schnees still. Richtung Leipzig stauen sich die Autos auf einer Strecke von 40 Kilometern. Die B80 ist zwischen Uder und der A38-Auffahrt Arenshausen wegen querstehender Lkw blockiert. Auch die B84 ist zwischen Kirchheilingen und Merxleben betroffen sowie die Straße zwischen Herbsleben und Bad Tennstedt.

07:25 Uhr | Weimar und Eisenach öffnen Kindergärten für Notbetreuung trotz Winterwetter

Die Städte Weimar und Eisenach halten ihre Kindergärten für die Notbetreuung offen. Das teilten die Stadtverwaltungen mit. Anderenorts entscheiden die Träger selbst, ob sie öffnen. In ganz Thüringen bleiben die Schulen am Montag wegen des Winterwetters auf Weisung des Bildungsministeriums geschlossen. Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine sagte am Sonntag, solche "ad hoc-Entscheidungen" würden die Eltern vor ein kurzfristiges Betreuungsproblem stellen, obwohl "einfach nur Winter" sei. Deshalb sei es nicht in seinem Sinne, die Kindergärten zu schließen. Da sich einige Träger dennoch dazu entscheiden könnten, empfahl Kleine den Eltern, vorher bei ihrem Kindergarten nachzufragen.

07:15 Uhr | Lkw blockiert B89 bei Eisfeld

Im Landkreis Hildburghausen blockiert ein querstehender Laster die B89 zwischen Eisfeld und Harras. Der mit Möbeln beladene Sattelschlepper war gegen 4.30 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Die Bergung gestaltet sich schwierig. Bei Temperaturen von minus neun Grad gelingt es dem Winterdienst bislang nicht, den Schnee auf der Fahrbahn mit Salz zu schmelzen. Vor und hinter dem Laster staut sich der Berufsverkehr; auch Busse kommen nicht weiter. Ein Lkw steht auf der B89 bei Eisfeld quer. Bildrechte: MDR/News5/Steffen Ittig

07:10 Uhr | Südthüringen Bahn stellt Verkehr ein

Die Südthüringen Bahn hat ihren Verkehr auf allen Strecken vorerst eingestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, ist ein Ersatzverkehr mit Bussen nur teilweise möglich.

07:08 Uhr | Keine Linienbusse und keine Müllabfuhr im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis verkehren am Montag keine Linienbusse und keine Müllfahrzeuge. Wie das Landratsamt informierte, werden die Montagstouren der Müllabfuhr am Samstag nachgeholt. Die Busse des öffentlichen Nahverkehrs bleiben wegen der Wetterlage stehen. In Notfällen können sich Fahrgäste an die Leitstelle der Regionalbus GmbH wenden.

07:05 Uhr | Bürgerbus von Bad Frankenhausen fährt nicht

Der Bürgerbus von Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis fährt am Montag nicht. Wie Koordinatorin Angelina Schönstedt MDR THÜRINGEN sagte, sollen wegen der Wetterlage die ehrenamtlichen Busfahrer nicht gefährdet werden. Wenn es am Dienstag wieder möglich ist, gehen die Touren am Dienstag nach Fahrplan weiter.

07:00 Uhr | Beeinträchtigungen im Nahverkehr in Jena, Gera und Altenburg

Seit Mitternacht fahren in Jena keine Busse und Bahnen mehr. Grund ist der starke Schneefall, wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte. Sobald die Straßen ausreichend geräumt sind, könnten die ersten Busse und Straßenbahnen wieder starten.

Behinderungen im städtischen Nahverkehr gibt es ebenfalls in Altenburg und in Gera. Dort fahren am frühen Montagmorgen keine Busse der Geraer Verkehrsbetriebe. Die Straßenbahnen sind aber im Einsatz. Die Deutsche Bahn hat ihren Verkehr auf den Fernverkehrsstrecken und im Nahverkehr ebenfalls weitgehend eingestellt, ebenso mehrere Regionalanbieter.

06:55 Uhr | Notbetreuung trotz Winterwetter in Hildburghausen

In der Kreisstadt Hildburghausen bleiben trotz des extremen Winterwetters am Montag die Kindergärten für die Notbetreuung geöffnet. Wie Bürgermeister Tilo Kummer MDR THÜRINGEN sagte, können jedoch keine Schulkinder betreut werden. Entsprechende Anfragen habe es gegeben.



In Thüringen bleiben am Montag alle Schulen wegen der extremen Wetterlage geschlossen.

MONTAG, 06:30 Uhr | Guten Morgen!