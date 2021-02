Wernigerode: Harz meiden

Wegen der angekündigten Wetterextreme hat die Harzer Nationalparkverwaltung davor gewarnt, die Wälder zu betreten. Ein Waldbesuch könne lebensgefährlich werden, teilte die Verwaltung auf der Internetseite mit. Es drohten nicht nur Gefahren durch abbrechende oder umstürzende Bäume, es könne auch zu Erfrierungen, Erschöpfung und Orientierungslosigkeit kommen.

Die in Wernigerode ansässige Nationalparkverwaltung appellierte an die Harzbesucher, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.

Gera: Friedhöfe geschlossen

Wegen des angekündigten Extremwetters werden in Gera die kommunalen Friedhöfe geschlossen. Das teilte am Freitag die Stadtverwaltung mit. Von Samstagfrüh bis voraussichtlich Montagfrüh bleiben die Friedhöfe zu.

Spaziergänger im Park an der Ilm in Weimar. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Das Technische Hilfswerk (THW) stellt sich wegen der starken Schneefälle auf Einsätze ein. Andrea Wirth vom THW-Landesverband Sachsen-Thüringen sagte MDR THÜRINGEN, die Einsatzbereitschaft der rund 2.000 ehrenamtlichen Helfer sei erhöht und auf mögliche Unwetter-Einsätze ausgerichtet worden.

Auch die Feuerwehren stehen in Bereitschaft. Auf Fahrzeuge der Wehren im Kyffhäuserkreis, Erfurt und Weimar seien bereits Schneeketten aufgezogen worden. Personal werde aber nicht in Bereitschaft gehalten, da noch unklar sei, was auf die Feuerwehren zukomme, sagte Jonas Weller, Kreisbrandinspektor im Kyffhäuserkreis, MDR THÜRINGEN.

Die Deutsche Bahn teilt auf ihrer Internetseite mit, dass das extreme Unwetter Auswirkungen auf den Bahnverkehr in weiten Teilen Deutschlands haben wird. Im Norden wird der Fernverkehr größtenteils eingestellt.

Erste Unfälle

In Rappelsdorf (Landkreis Hildburghausen) sind am Nachmittag bei einem Autounfall vier Insassen schwer verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Mann verlor auf schneeglatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Straße und prallte im Straßengraben gegen einen Wasserdurchlass. Unter den Verletzten war auch ein vier Jahre altes Kind.

Am Vormittag kam es zu einem Blechschaden auf der A71 zwischen Ilmenau und Gräfenroda. Ein Transporter war in die Mittelleitplanke gerutscht.

Durch die Tiefdruckgebiete Reinhard und Siegbert herrscht weiterhin sehr unbeständiges Wetter in Mitteldeutschland. Nordmeerhoch Gisela führt kalte Polarluft aus der Arktis in den Nordosten Deutschlands.