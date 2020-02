Regierungskrise Kemmerich für schnelle Nachfolge des Ministerpräsidenten

Der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der geschäftsführende Thüringer Ministerpräsident, Thomas Kemmerich (FDP), will einer schnellen Lösung zu seiner Nachfolge nicht im Weg stehen. Sein Sprecher Thomas Reiter bestätigte, dass Kemmerich am Dienstag an einer Sitzung des Ältestensrats des Landtages teilnehmen will, in der es um eine mögliche Neuauflage der Ministerpräsidentenwahl gehen soll. In der nicht-öffentlichen Sondersitzung, an der Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke), sowie die Vizepräsidentinnen und -präsidenten des Landtags teilnehmen, soll über einen verfassungsgemäßen Weg in Thüringen entschieden werden.

Der frühestmögliche Termin einer Landtagssitzung zu einer neuen Wahl des Ministerpräsidenten ist der 25. Februar. Kemmerich selbst hatte nach Angaben seines Sprechers das Treffen mit dem Ältestenrat angeregt. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet.

CDU-Landrat für Ramelow-Wahl

Indes hat sich der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) für die Wiederwahl von Bodo Ramelow (Linke) als Thüringer Ministerpräsident ausgesprochen. Thüringen sei in einer besonderen Situation und aus dieser könne "eigentlich nur die Wahl auf Bodo Ramelow fallen, um dem Land Stabilität zu geben", so der Landrat im Morgenmagazin von ARD und ZDF am Montag.

Werner Henning (CDU), Landrat im Eichsfeld. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zum Abgrenzungsbeschluss der Bundes-CDU gegenüber Linken und AfD sagte der 63-Jährige, der Beschluss enge die Verantwortlichen vor Ort in der Kommunalpolitik von vornherein ein. Er wünsche sich, dass mehr Vertrauen in die Abgeordneten, Landräte oder Bürgermeister im Alltagsgeschäft herrschen würde und sie nicht mit einem solchen Parteitagsbeschluss in Gewissensnöte gebracht würden.

Henning sagte, er sehe die Gefahr, dass man zu sehr in rechts und links einteilt. Im Osten lebe man in einer etwas anderen Situation, die Menschen suchten ein Stück Harmonie in der Mitte. Rechts und links seien zu sehr aus politischen Stereotypen der Vergangenheit heraus geprägt - links mit Klassenkampf und rechts mit Krawall und "in vielen Dingen schwer definierbar", so Henning.