Radschnellweg Vorerst keine Fahrrad-Autobahn in Thüringen

Was sind Rad-Schnellwege?

Radfahren ist gesund und umweltfreundlich. Für Pendler ist es auf längeren Strecken aber nicht sonderlich attraktiv: sie wären auf dem Weg zum Arbeitsplatz schlicht zu lange unterwegs. Hier sollen sogenannte Rad-Schnellwege Abhilfe schaffen. Dabei handelt es sich um eine Art "Autobahnen" für Radler: sie sind drei bis vier Meter breit, haben zwei Spuren für Gegenverkehr und zum Überholen, sind gut ausgebaut und möglichst kreuzungsfrei.

Förderung vom Bund eher unwahrscheinlich

Der Bund fördert den Bau solcher Rad-Schnellwege mit 25 Millionen Euro. In den meisten Bundesländern gibt es erste Projekte, so im Ruhrgebiet, rund um Stuttgart oder in Berlin. Für Thüringen sieht das Infrastrukturministerium dagegen kaum Chancen, dass auf absehbare Zeit ein solcher Rad-Schnellweg gebaut wird. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN sagte, sind die fehlenden Ballungsgebiete im Land der Grund dafür. Denn Geld vom Bund fließt nur, wenn auf den Radler-Autobahnen täglich mindestens 2.000 Pendler unterwegs sind. Und das sei für Thüringen kaum zu erreichen, so die Sprecherin.

Radfahrer-Verband plädiert für Rad-Schnellweg

In anderen Bundesländern, wie hier in Baden-Würtemberg, ist der Radschnellweg bereits Realität. Bildrechte: dpa Dagegen kann der Radfahrer-Verband ADFC Thüringen der Idee durchaus etwas abgewinnen. Denn die schon bestehenden Fernwege für Radfahrer im Land seien zwar idyllisch, aber wegen ihrer Streckenführung für Pendler nicht sonderlich gut geeignet. Deshalb plädiert der ADFC dafür, die Thüringer Städtekette mit einem Rad-Schnellweg zu verbinden, also Eisenach, Gotha, Arnstadt, Erfurt, Weimar und Jena. Davon, so ein Sprecher, würden auch die Orte dazwischen profitieren. Für sie würden einfache Zubringer-Wege ausreichen. Auch das Argument der starken Steigungen lässt der ADFC nicht gelten: sie könnten schließlich mit einem Elektro-Rad "glattgebügelt" werden.

Größter Vorteil neben dem schnelleren Tempo ist für den Radfahrer-Verband die höhere Sicherheit. Denn die Rad-Schnellwege führen nicht an Straßen entlang. Stattdessen verlaufen sie komplett getrennt davon. Deshalb kommen sich Radler und Autofahrer nicht gegenseitig ins Gehege. Dieses größere Sicherheits-Gefühl führe auch dazu, dass mehr Menschen aufs Rad umsteigen. Denn "Drängeln, Hupen und zu knappes Überholen können auf einem Radschnellweg per se nicht passieren."

Land prüft Rad-Schnellweg am Erfurter Kreuz

Das Land verweist stattdessen auf sein Radverkehrs-Konzept. Schwerpunkt sei der Bau von normalen Radwegen entlang von Bundes- und Landesstraßen, und um Gemeinden an größere Orte anzubinden. Allein zwischen 2015 und 2018 flossen dafür laut Infrastrukturministerium 10,6 Millionen Euro an Zuschüssen an die Gemeinden.

Doch zumindest für das Industrie-Gebiet am Erfurter Kreuz soll jetzt geprüft werden, ob sich der Bau eines Rad-Schnellwegs für die Beschäftigten in den dortigen Betrieben lohnt. Dafür hat der Ilm-Kreis eine Studie in Auftrag gegeben.