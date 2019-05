Das Thüringer Bildungsministerium sowie der Thüringer Lehrer- und der Elternverband widersprechen dem Vorwurf, dass bei der schriftlichen Abiturprüfung in Mathematik in diesem Jahr zu hohe Anforderungen gestellt wurden. Bei der Landesschülervertretung sind bisher keine Beschwerden darüber eingegangen.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte am Montag, erste Rückmeldungen aus den Korrekturkommissionen der Gymnasien hätten keine Auffälligkeiten bei den bisher ausgewerteten Prüfungen ergeben. Wenn es Hinweise auf zu hohe Anforderungen geben sollte, werde das Ministerium dem nachgehen. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Rolf Busch, äußerte sich ähnlich. Lehrer, mit denen sich der Verband seit der Prüfung am Freitag ausgetauscht habe, hätten geäußert, die Aufgaben seien machbar gewesen. Busch ergänzte, es dürfe nicht vergessen werden, dass die Zahl der Abiturienten von Jahr zu Jahr steige. Deshalb sei die schriftliche Mathe-Prüfung für viele eine große Herausforderung. Ähnlich wie der Thüringer Lehrerverband hatten sich zuvor Vertreter des Philologenverbandes Sachsen-Anhalt und des Deutschen Lehrerverbandes geäußert .

Landeselternsprecher Roul Rommeiß sagte, bei ihm seien bisher keine Beschwerden eingangen. Generell gelte aber: Wenn Prüfungen als zu schwer empfunden würden, könnte das auch an schlechter Vorbereitung gelegen haben. Dies könne auch am Unterrichtsausfall in Thüringen liegen. Der Thüringer Landesschülersprecher für Gymnasien, der Neuntklässler Leon Schwalbe, sagte am Montag, Bekannte von ihm, die das Mathe-Abitur geschrieben hätten, hätten es als nicht übermäßig schwierig empfunden. Schwalbe wies aber darauf hin, dass ihm nur einige Stimmen zu Ohren gekommen seien, die nicht repräsentativ seien. Bei der Landesschülervertretung Thüringen seien bisher keine Beschwerden eingegangen.

In mehreren Bundesländern hatten sich angehende Abiturienten nach der schriftlichen Mathe-Prüfung am Freitag über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschwert. Auf privaten Online-Plattformen wurden Petitionen an das Thüringer und die Kultusministerien anderer Bundesländer gestartet, den Bewertungsmaßstab bei der Prüfung herabzusetzen. So heißt es in einer der Online-Petitionen, die an das Thüringer Kultusministerium gerichtet ist: