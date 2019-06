In Thüringen haben sich am Donnerstag rund 5.100 Kinder und Jugendliche einen Tag lang ehrenamtlich engagiert. Das sind nach Angaben der Thüringer Ehrenamtsstiftung so viele Schüler wie noch nie. Sie haben in mehr als 400 Einsatzorten Hilfe geleistet. So vielfältig wie das Ehrenamt selbst waren auch die Stationen, an denen sich die Schüler aus mehr als 100 Schulen im Freistaat beteiligten. Sie bauten Wasserelemente in einem Kneippgarten, bepflanzten Kräuter- und Gemüsehochbeete oder halfen im Seniorenheim.

Auch im Landgut Holzdorf waren Schüler aktiv. Die 6a vom Weimarer Goethegymnasium war hier im Einsatz. Bildrechte: MDR/Ehrenamtsagentur Weimar