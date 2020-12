Wegen Corona: Schulanmeldungen nur per Post

In Thüringen kommen im nächsten Jahr voraussichtlich 16.855 Kinder in die erste Klasse. Bis auf wenige Ausnahmen konnten die Eltern sie in diesem Jahr erstmals nur per Post für dn Schulstart anmelden. Beginn für die Anmeldung ist in den meisten Grundschulen der 10. Dezember.