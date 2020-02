Im Prozess um die sogenannte Schulbuch-Affäre ist der Angeklagte freigesprochen worden. Nach Auffassung des Landgerichts Erfurt war sich der 62-jährige Buchhändler der Strafbarkeit seiner Taten vermutlich nicht bewusst. Deshalb habe das Gericht im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Dem Mann war Bestechung vorgeworfen worden, weil er Schulen Geld dafür angeboten, dass sie bei ihm Schulbücher in größeren Mengen bestellen.

Zwischen 1.000 und 2.000 Euro zahlte er an Schulen in Gera, Erfurt und Weimar, die ihm dafür zusicherten die nächsten Schulbücher in seinem Onlinehandel zu bestellen. Zwischen 2011 und 2014 waren auf diese Weise 25 Geschäfte getätigt worden. Aufgefallen war die Praxis einem anderen Buchhändler, der sie zur Anzeige brachte.