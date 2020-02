Thüringer Schulbuchaffäre Staatsanwaltschaft legt Revision gegen Freispruch von Buchhändler ein

Der Freispruch eines Thüringer Buchhändlers vom Vorwurf der Bestechung hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat nach Angaben des Landgerichts Erfurt Revision gegen das vor anderthalb Wochen gefällte Urteil eingelegt. Nun müsse der Bundesgerichtshof zunächst prüfen, ob der die Revision - also die Prüfung des Urteils auf Rechtsfehler - zulässt, sagte ein Sprecher des Landgerichts.

Prozessbeteiligte im Gerichtssaal Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Der ehemalige Geschäftsführer eines Online-Buchhandels soll laut Anklage im Zeitraum von 2011 bis 2014 über Schulfördervereine Bestellscheine für Schulbücher an Schulen und Eltern verteilt haben. Wenn diese dann Bücher bei seinem Unternehmen bestellten, soll er an die jeweiligen Vereine Spenden gezahlt haben. Deren Höhe soll vom Umfang der Buchbestellungen abhängig gewesen sein. Das Landgericht Erfurt hatte den Mann am 12. Februar aber freigesprochen. Die Strafkammer ging laut Urteilsbegründung davon aus, dass dem Mann nicht klar war, dass sein Geschäftsmodell überhaupt unzulässig war.