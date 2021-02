Das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung stehe auf der Agenda des ThILLMs. Dass allerdings dafür ein zweites Endgerät nötig sei, vergessen viele. So wird zum Beispiel auf ein angemeldetes Smartphone ein aktueller Zugangscode geschickt. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Cloud für Kinder und Heranwachsende gedacht ist und man Sicherheit gegen Nutzbarkeit abwiegen muss", erklärt Möllers. Von Kindern und Jugendlichen Dinge zu erwarten, an denen selbst manche Erwachsene scheitern, sei utopisch, von jedem Schüler ein zweites Endgerät zu erwarten, unrealistisch.

Rund 750 Schulen nutzen die Cloud bereits in Thüringen für den digitalen Unterricht. Mehr als 100 weitere haben Anträge dafür gestellt. Für 200.000 Schülerinnen und Schüler und etwa 17.000 Lehrerinnen und Lehrer bietet sie eine Plattform, online Unterricht abzuhalten und Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Die Cloud arbeitet dabei in einer skalierbaren Umgebung. Heißt: Je mehr sie genutzt wird, umso mehr Serverkapazitäten werden freigeschaltet. Der Speicherplatz der Dateien ist unbegrenzt und soll auch so bleiben. "Wir wollen Kindern keine zusätzliche Hürde einbauen, ihre Dateien kleinrechnen zu müssen", sagt der ThILLM-Sprecher. Auch könne man die Serverkapazitäten begrenzen, um das System stabiler zu halten, aber auch das sei nicht gewollt.

Denn nach wie vor ist die Thüringer Schulcloud, die vom Hasso-Plattner-Institut entwickelt wurde, ein Pilotprojekt, das vor einem Jahr mit etwa 20 Schulen im Freistaat gestartet ist. Dem Vorhaben, die Cloud in Ruhe zu entwickeln, negative und positive Erfahrungen der Schulen in den Ausbau einfließen zu lassen, machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Ab dem 18. März 2020, so erinnert sich Möllers, nahm die Entwicklung der Cloud an Fahrt auf, so rasant, dass ein Bremsen nicht mehr möglich war.