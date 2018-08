Schulstart in Thüringen: 19.000 Abc-Schützen bekommen ihre Zuckertüten

Rund 19.000 Schulanfänger in Thüringen haben am Samstag ihre Zuckertüten erhalten. In zahlreichen Grundschulen des Landes wurden die künftigen Erstklässler feierlich empfangen. Damit liegt die Zahl der Abc-Schützen im Freistaat etwas höher als im vorigen Jahr. 2017 waren es knapp 18.500 Jungen und Mädchen. Der reguläre Unterricht für die neuen Erstklässler in den landesweit fast 440 Grundschulen beginnt am kommenden Montag.

Nach sechs Wochen Sommerferien startet dann auch für die übrigen der fast 244.000 Schüler das neue Schuljahr. Nach Angaben von Bildungsminister Helmut Holter werden sie von etwa 17.600 Lehrern, 3.000 staatlichen Erziehern und rund 680 sonderpädagogischen Fachkräften betreut. 991 Schulen gibt es gegenwärtig im Freistaat - davon 172 in freier Trägerschaft.

Erneut viel Unterrichtsausfall erwartet

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) Bildrechte: Pöcking/TSK Der Thüringer Lehrerverband rechnet auch im neuen Schuljahr mit vielen Unterrichtsausfällen. Dreiviertel der Schulen könnten ihre Stunden nicht vollständig abdecken. Nach Angaben des Bildungsministeriums fielen bereits im Frühjahr 2019 deutlich mehr Unterrichtsstunden aus als in den Jahren zuvor. Insgesamt wurden 8,3 Prozent der Unterrichtsstunden ersatzlos gestrichen. 2017 und 2016 lag der Wert bei 5,3 Prozent.



Bildungsminister Helmut Holter sagte, Unterrichtsausfall zu reduzieren habe oberste Priotität. Es werde alles dafür getan, den Ausfall zu verringern. Holter zufolge wurde im vergangenen Jahr viel getan, um Lehrer zu gewinnen und die Einstellungsverfahren zu beschleunigen. Zum Schuljahresbeginn seien über 90 Prozent der in diesem Jahr frei werdenden Stellen nachbesetzt - es fehlen noch 70 Lehrer. Laut Ministerium wechseln in diesem Jahr 767 Lehrer in den Ruhestand. Bis Ende Juli liefen 697 Einstellungsverfahren, von denen aber noch nicht alle abgeschlossen sind. Der Thüringer Lehrerverband mahnte, der Lehrerberuf müsse attraktiver gemacht werden.

Holter will Lehrerausbildung reformieren

Holter sprach sich auch für eine Reform der Lehrerausbildung aus. Seiner Ansicht nach dürfe die Ausbildung nicht mehr etwa nach Gymnasium, Grund- und Realschule erfolgen, sondern nach Altersstufen der zu unterrichtenden Kinder. Dadurch könnten Lehrer an verschiedenen Schularten zum Einsatz kommen. Auch die unterschiedlichen Gehaltsstufen bei Lehrern könnten aufgehoben werden.

Um den Lehrer-Engpass zu beseitigen, will das Land Thüringen auch den pädagogischen DDR-Abschluss von Hortnerinnen anerkennen. So könnten die sogenannten Erzieherinnen mit Lehrbefähigung, dazu gehören Erzieherinnen, Unterstufenlehrerinnen und Pionierleiterinnen, einige Schulstunden an Grundschulen unterrichten. Den Angaben zufolge wollen etwa 150 Erzieher das Angebot annehmen.



Außerdem unterrichten im neuen Schuljahr 20 neue Seiteneinsteiger an Thüringer Schulen. Sie haben einen Hochschulabschluss und werden nun zum Lehrer nachqualifiziert. Die neuen Lehrer unterrichten vorwiegend in Regel- und Berufsschulen in Nord- und Südthüringen. Darunter sind beispielsweise ein Sportwissenschaftler, Musiker und eine Zahnärztin.