Thüringen Land stellt 850 neue Lehrerinnen und Lehrer ein

Die Thüringer Landesregierung hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben 851 neue Lehrer eingestellt. Damit seien über 70 Prozent der 2019 geplanten Einstellungen geschafft, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstagmittag nach einer Kabinettssitzung. Insgesamt sollten in diesem Jahr 1.200 Lehrkräfte in den Schuldienst geholt werden. Der größte Teil davon sind sogenannte Nachrücker, nur 300 sind "echte" Neueinstellungen. Die restlichen Stellen zu besetzen sei schwer, räumte Holter ein. Seinen Angaben nach sind vor allem für Grund- und Regelschulen kaum Lehrer zu finden. Der Bewerbermarkt sei leergefegt. Es werde nicht an jeder Schule gelingen, den Unterricht zu 100 Prozent abzusichern.

Schüler während einer Unterrichtsstunde mit ihrer Lehrerin. An vielen Schulen in Thüringen fehlen Lehrer. Bildrechte: imago/photothek

Laut Holter arbeiten zu Beginn des neuen Schuljahres insgesamt 17.000 Lehrer in staatlichen Schulen in Thüringen. Die Zahl der Schüler steigt um knapp 1.000 auf 246.000. Kritik kam von der Opposition. Die CDU warf dem Bildungsministerium vor, zu wenige Referendare auszubilden. Pro Jahr würden nur 500 Lehramtsanwärter eingestellt, nötig seien 1.000. Laut AfD hat sich die Landesregierung dem Problem Lehrermangel nicht in ausreichendem Maß gestellt. Rot-Rot-Grün müsse in der Bildungspolitik ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt werden. Die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft sprach von einer dramatischen Situation an den Schulen. Viele Lehrer arbeiteten an der Belastungsgrenze. Der Thüringer Lehrerverband hatte am Montag bereits von einem "Unterrichtsnotstand" in manchen Thüringer Regionen gesprochen.