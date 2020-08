In Thüringen enden diesen Samstag die Sommerferien. Für 18.400 Schüler der ersten Klassen beginnt damit der Schulalltag. Wegen der Corona-Pandemie werden viele der Schuleinführungen in Thüringen ins Freie verlegt - oder die Gästezahl ist beschränkt.

In Arnstadt weichen Eltern und Schulanfänger in den Theatersaal aus - unter Beachtung der Abstandsregel. Wie die Familien nach den Feierstunden in der Schule ihre privaten Feiern gestalten, ist weniger streng geregelt. Die Meldegrenze bei Familienfeiern in Räumen liegt aktuell bei maximal 30 Personen.