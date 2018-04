Die jüngste Grippewelle hat den Unterrichtsausfall an Thüringens Schulen verschärft. Nach Angaben des Bildungsministeriums fielen in der Woche vom 5. bis 9. März 25.600 Stunden an allgemeinbildenden Schulen ersatzlos aus. Das waren rund 8.600 Stunden mehr als bei der vergangenen Stichprobe im November. Außerdem war es der bisher höchste ermittelte Wert.

Kathrin Vitzthum Bildrechte: dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen (GEW) will die Grippe nicht als Hauptschuldigen herhalten lassen. Die GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum sagte, die Grippewelle habe zwar zu mehr ausgefallenen Schulstunden beigetragen, sei aber nicht der Hauptgrund für den unverändert hohen Unterrichtsausfall in Thüringen. Über viele Jahre hinweg sei die Lehrerausbildung aufgrund rigider Personalkürzungspolitik sträflich vernachlässigt worden, sagte sie.



In den nächsten fünf Jahren werden laut GEW etwa 4.500 Lehrerinnen und Lehrer den Schuldienst verlassen. Hinzu kämen rund 1.000 langzeiterkrankte Lehrer und knapp 300, die wegen Elternzeit oder Schwangerschaft ausfallen. Besonders prekär werde die Lage an den Thüringer Regelschulen, da die Zahl der Lehramtsstudierenden für diesen Weg deutlich unterhalb des Bedarfes liegen würde, so Vitzhum weiter.