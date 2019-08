Großer Tag für Erstklässler Schuleinführungsfeiern in Thüringen

Auch die Zahl der Schulanfänger ist in Mittelthüringen in diesem Jahr leicht gesunken. Wie das Schulamt mitteilte, bekommen am Samstag 3.644 Mädchen und Jungen in Weimar, dem Weimarer Land, dem Landkreis Sömmerda und Erfurt ihre Zuckertüten. Das sind 97 weniger als ein Jahr zuvor. Lediglich in Erfurt (1751/1777) kommen in diesem Jahr mehr Kinder in die Schule als 2018. In Weimar (582/525), dem Weimarer Land (785/745) und dem Landkreis Sömmerda (623/597) ist die Zahl dagegen rückläufig. Die Zahl der Kinder, die in freien Schulen eingeschult werden, erfasst das Staatliche Schulamt nicht.