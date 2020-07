Wegen Corona-Pandemie Viele Schulanfänger in Thüringen starten ohne Untersuchung in die Schule

In Thüringen werden viele Schulanfänger ohne Schuleingangsuntersuchung eingeschult. Wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen ergab, müssen die Amtsärzte in mindestens drei Landkreisen auch noch nach den Sommerferien Schulanfänger untersuchen. Betroffen sind unter anderem Erfurt, Gera und auch der Landkreis Sonneberg.

Frist für Untersuchung wegen Corona verlängert

Im Freistaat Thüringen müssen laut Schulgesetz alle Kinder, die in die erste Klasse kommen sollen, bis Mitte Mai von einem Amtsarzt des Gesundheitsamtes untersucht werden. Das Bildungsministerium hat diese Frist jedoch bis zum 9. Juli und dann nochmals bis 17. Juli verlängert, weil wegen der Corona-Pandemie ab Mitte März bis Ende Mai kaum Schuleingangsuntersuchungen gemacht werden konnten. In etwa der Hälfte der 24 Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen ziehen sich die Eignungstests bis Ende Juli oder sogar ins neue Schuljahr hin.

Personalmangel und strenge Hygieneregeln

Viele Untersuchungen konnten erst im Juni fortgesetzt werden, allerdings vorrangig für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und solche, die im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden. Amtsärzte und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern waren zudem im Zuge der Corona-Pandemie in andere Aufgaben eingespannt. Als weiteren Grund für den Verzug der Untersuchungen werden neben Personalmangel in den Ämtern auch die besonderen hygienischen Regelungen genannt. Auch Eltern seien zu Beginn der Pandemie aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht mehr zu den Terminen erschienen.

Mehrer tausend Kinder noch nicht untersucht

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind etwa von 840 Kindern noch 300 nicht untersucht wurden. Wie ein Sprecher mitteilte, werden dort zusätzlich Kinderärzte mit hinzu gezogen, um die noch ausstehenden Untersuchungen schnellstmöglich aufzuholen. In Erfurt stehen nach Angaben der Stadt die Untersuchungen von 1.100 Kindern noch aus. Insgesamt 2.200 Kinder sollen nach den Sommerferien in der Landeshauptstadt eingeschult werden. Weil die Untersuchungen für acht Wochen pausieren mussten, werden sie für einen Teil der Schüler noch zu Beginn des Schuljahres nachgeholt. Ähnlich sieht das in Gera, Greiz, Sonneberg und im Weimarer Land aus.

Hälfte der Landkreise und Städte in Thüringen mit Untersuchungen fertig

Die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte war rechtzeitig mit den Untersuchungen fertig. So etwa im Unstrut-Hainich-Kreis wo bei einem bei einem Teil der Kinder, bei denen die Schulfähigkeit bereits klar feststand, der ärztliche Test am Telefon erfolgte. Auch in Jena, Weimar, Sömmerda, im Altenburger Land, Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis und im Eichsfeld konnten die Schulanfänger noch vor dem neuen Schuljahr untersucht werden.