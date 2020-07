Am 31. August geht's wieder regulär los.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Bildungsministerium für den Start ins neue Schuljahr einen Drei-Stufen-Plan vorbereitet. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sieht dieser vor, dass im Notfall wieder komplette Schulen geschlossen werden. Zunächst sollen aber die Schulen am 31. August in den Regelbetrieb starten.

Sollten die Infektionszahlen steigen, sieht der Plan vor, dass die Schüler wieder zwischen Präsenzunterricht und dem sogenannten Homeschooling wechseln. In einem dritten Schritt - wenn sich Infektionen an einem Ort häufen - sollen Schulen geschlossen werden.

Ab September sollen Schüler und Personal in den Schulen regelmäßig getestet werden. Details will Bildungsminister Helmut Holter am Freitag vorstellen.