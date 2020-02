Fördermittel Millionen Euro für Schulen und schnelles Internet nicht genutzt

Mit den Geldern aus dem Landeshaushalt sollten die Schulen kurzfristig dem Unterrichtsausfall entgegenwirken können. Und das ganz unbürokratisch, um beispielsweise den Musikunterricht mit einer Honorarkraft zu besetzen, so lautete die Idee. Doch staatliche Schulen können keinen Unterricht durch Honorarkräfte ersetzen, wie Rolf Busch vom Thüringer Lehrerverband MDR THÜRINGEN sagte. Das sei von Anfang an ein Konstruktionsfehler gewesen. Die rechtlichen Vorgaben für das Schul-Budget seien zu kompliziert und widersprüchlich. Daher könnten etwa die dafür bereitgestellten Gelder nicht für zusätzliche Lehrer eingesetzt werden. Schulleiter kritisierten zudem den hohen Zeit- und Arbeitsaufwand, um die Fördermittel zu beantragen. Auch die GEW Thüringen sieht das vor eineinhalb Jahren eingeführte Schulbudget zwar als notwendig und sinnvoll an, sieht aber Verbesserungsbedarf: Schulen fänden immer seltener Honorarkräfte, die Arbeitsgemeinschaften oder Gesundheitskurse für Lehrer übernehmen. Laut GEW mussten einige bereits bis zu einem Dreivierteljahr auf ihr Honorar warten. Hinzu kämen im ländlichen Raum die unflexiblen Abfahrtszeiten der Schulbusse. Dadurch könnten Schüler zusätzliche Nachmittagsangebote nicht in Anspruch nehmen. Mehr als jede zweite Schule hat dennoch seit August 2018 Geld abgerufen, etwa um Arbeitsgruppen und Gesundheitskurse für Lehrer zu finanzieren.