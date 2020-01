Laut Innenministerium werden alle Regionen in Thüringen gefördert beziehungsweise berücksichtigt. Dennoch gibt es von Jahr zu Jahr Unterschiede. 2019 sind beispielsweise fast 5,5 Millionen Euro Fördergelder an die Schulen in Erfurt gegangen. Im Unstrut-hainich-Kreis flossen hingegen nur etwa 600.000 Euro.

Schulleiterin Carola Gorke hofft, dass nach den Sommerferien 2021 hier die ersten Schüler unterrichtet werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Arnstadt wurden all diese Kriterien erfüllt. Auch wenn die Anträge aufwendig waren: Schulleiterin Carola Gorke kann den Einzug kaum noch erwarten. "Es braucht diesen Neubau, weil wir steigende Schülerzahlen hier in Arnstadt haben und der Platz an unserer Schule und auch an der anderen noch vorhandenen Regelschule nicht mehr ausreicht".



Die neue Schule "Am Schloss Neideck" wurde mit moderner, digitaler Ausstattung, Kreativräumen und einem Ganztagskonzept geplant. Darauf sind Schulleiterin und Landkreis sehr stolz. Aber sie wissen auch: Ohne die Fördergelder wäre das Vorhaben unmöglich gewesen. Und: die Mittel reichen nicht für alle Schulen. Weder im Ilm-Kreis noch in ganz Thüringen. Nach wie vor muss abgewogen und priorisiert werden. Denn die Schulträger stellen mehr Anträge auf Fördergelder, als dafür im Haushalt vorgesehen ist.