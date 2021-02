Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat sich für eine schrittweise Öffnung der Schulen im Freistaat ausgesprochen. "Mein Vorschlag ist, zuerst mit den Grundschulkindern und den Kindergärten in Stufe gelb zu beginnen. Danach könnten zeitlich versetzt die 5. und 6. Klasse starten", sagte Holter am Donnerstag. Wenn das Infektionsgeschehen es zulasse, wären dann die höheren Klassenstufen in einem weiteren zeitlich versetzten Schritt an der Reihe, so Holters Vorschlag.