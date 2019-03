Das neue Thüringer Schulgesetz soll auch kleinere Klassen möglich machen. Das teilten die Bildungsexperten der Regierungsfraktionen am Freitag in Erfurt mit. Demnach sollen an Grundschulen pro Klasse künftig auch 15 Schüler möglich sein. Ursprünglich war von 22 Schülern die Rede gewesen. An Regelschulen und Gymnasien sollen mindestens 20 Schüler eine Klasse besuchen. Diese Mindestgrößen gelten auch für die Gemeinschaftsschulen. Hier hatte das Bildungsministerium bisher in den Eingangsklassen eine Mindestzahl von 24 beziehungsweise 26 Schüler vorgesehen.

Astrid Rothe-Beinlich (Grüne): Bildrechte: MDR/Holger John

Der bildungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Torsten Wolf, verwies darauf, dass Thüringen zuletzt das einzige Bundesland war, das keine Mindestgrößen vorgeschrieben hatte. Schulnetzpläne sollen künftig alle fünf Jahre erstellt werden. Die Bildungsexpertin der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, verwies darauf, dass auch Forderungen der Gewerkschaften und Eltern nach der Anhörung im Bildungsausschuss in den neuen Entwurf eingeflossen seien.



So solle es eine stärkere Förderung der Schüler in kleineren Klassen geben. Alle Kinder mit Förderbedarf sollen doppelt zählen, so dass auch die Mindestgrößenklasse schneller erreicht ist. Eltern könnten so selbst stärker bestimmen, ob ihr Kind in einer Förderschule oder im gemeinsamen Unterricht an Grund- oder Regelschulen lernen sollten, sage Rothe-Beinlich.



Die Formulierung "Förderzentren sollen sich zu Schulen ohne Schüler entwickeln" ist nun gestrichen. Laut der grünen Bildungsexpertin werden Gutachten für einen sonderpädagogischen Förderbedarf vor dem Schuleintritt erstellt. Zeigten sich die Lernschwierigkeiten erst später, dann solle ein Gutachten spätestens nach drei Schuljahren vorliegen.